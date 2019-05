На ютьюб-канале выложили пиксельный клип по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Автор видео — австралийский аниматор Пол Робертсон, занимавшийся графикой для двухмерных игр Scott Pilgrim vs. the World: The Game и Mercenary Kings.

Adult Swim

Видео получилось сюрреалистичным: Джерри с глазами-циферблатами, летающие козьи головы, Рик в образе червя. Заканчивается все эпизодом, стилизованным под видеоигру — главные герои шоу бегут по лаборатории и расстреливают монстров.

Сериал рассказывает про изобретателя Рика Санчеза, который путешествует по мультивселенной вместе со своим внуком Морти Смитом.

Четвертый сезон «Рика и Морти» выйдет в ноябре 2019-го. Вот его тизер.