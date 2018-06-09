Ким Кардашьян подарила Канье Уэсту на день рождения песню. От Рика и Морти!

Рэперу Канье Уэсту 8 июня исполнился 41 год. Его жена, звезда телешоу Ким Кардашьян, заказала ему в качестве подарка песню — в исполнении главных героев мультсериала «Рик и Морти»!

Кардашьян рассказала, что это любимый мультсериал Канье Уэста. В треке к его дню рождения поется о том, как безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти ночью проникают в спальню рэпера.

Kanyeʼs B-day Song by Rick and Morty and Chaos Chaos (Official Audio) chaos chaos

О любви к «Рику и Морти» рассказывал и сам Канье Уэст. В мае, узнав о продлении мультсериала, рэпер признался, что посмотрел каждую серию минимум по пять раз. После этого он публично договорился встретиться с одним из создателей сериала, Джастином Ройландом.