Создатели «Рика и Морти» анонсировали 70 новых эпизодов мультсериала

Джастин Ройланд
20:58, 10 мая 2018
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Сценаристы и продюсеры мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд и Дэн Хармон заявили о создании 70 новых эпизодов. Их заказал канал Cartoon Network, который транслировал предыдущие сезоны сериала, пишет The Verge.

Скоро будет больше Рика и Морти. С нетерпением жду твиты с вопросами, где же [новые серии]!

Дэн Хармон опубликовал в инстаграме шуточное видео о возобновлении «Рика и Морти», в котором он и Джастин Ройланд вместе принимают душ и обсуждают возвращение к работе.

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Создатели «Рика и Морти» и Cartoon Network не сообщили, когда начнут выходить новые серии. Сценарист мультсериала Райан Ридли предположил в подкасте The Detroit Cast, что новый сезон будет готов не раньше 2019 года.

Научно-фантастический сериал «Рик и Морти» рассказывает про изобретателя Рика Санчеза, который путешествует по мультипликационной вселенной вместе со своим внуком Морти Смитом.
Сериал начал выходить на американском канале Cartoon Network с декабря 2013 года. В трех сезонах, которые вышли за следующие четыре года, был 31 эпизод. В России «Рика и Морти» транслировал телеканал 2×2.
В марте 2018 года Дэн Хармон на вопрос, когда появятся новые эпизоды, ответил: «Создание шоу, которое не было заказано телесетью, может оказаться весьма сложной задачей». Это было воспринято как заявление, что сериал не продлили на четвертый сезон.

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