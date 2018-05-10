Создатели «Рика и Морти» анонсировали 70 новых эпизодов мультсериала

Сценаристы и продюсеры мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд и Дэн Хармон заявили о создании 70 новых эпизодов. Их заказал канал Cartoon Network, который транслировал предыдущие сезоны сериала, пишет The Verge.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP — Justin Roiland (@JustinRoiland) May 10, 2018

Дэн Хармон опубликовал в инстаграме шуточное видео о возобновлении «Рика и Морти», в котором он и Джастин Ройланд вместе принимают душ и обсуждают возвращение к работе.

A post shared by Dan Harmon (@danharmon) on May 10, 2018 at 9:16am PDT

Создатели «Рика и Морти» и Cartoon Network не сообщили, когда начнут выходить новые серии. Сценарист мультсериала Райан Ридли предположил в подкасте The Detroit Cast, что новый сезон будет готов не раньше 2019 года.