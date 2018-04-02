Ко Дню дурака вышел специальный выпуск «Рика и Морти». Это безумие даже для «Рика и Морти»

Канал Adult Swim ко Дню дурака выпустил короткометражный фильм по мотивам мультсериала «Рик и Морти». «Bushworld Adventures» длится десять минут и рассказывает про приключения безумного ученого и его внука в Австралии. Фильм можно посмотреть на сайте Adult Swim.

Сценарий для фильма написал Майкл Кьюсак. Издание IndieWire отмечает, что юмор в «Bushworld Adventures» намного мрачнее и грубее, чем в «Рике и Морти». По стилистике короткометражка напоминает мультфильм «Настоящие приключения Дока и Марти» — прототип «Рика и Морти», который Дэн Хармон и Джастин Ройланд показали на фестивале Channel 101 в 2006 году.