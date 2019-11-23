Рик и Морти отправляются в путешествие по мирам Dungeons & Dragons. Фрагмент нового (безумного!) комикса на «Медузе»

В начале декабря в издательстве «Комильфо» выходит «Рик и Морти против Dungeons & Dragons» — комикс о новых приключениях персонажей одного из самых безбашенных и увлекательных мультсериалов для взрослых. На этот раз циничный изобретатель Рик Санчез и его закомплексованный внук Морти Смит отправятся в мир настольной игры Dungeons & Dragons. А все потому, что Морти хочет впечатлить понравившуюся ему девушку. В причудливых вселенных, живущих по правилам Dungeons & Dragons, герои столкнутся с монстрами и попытаются отыскать сокровища. Комикс сохраняет стилистику мультсериала — это не только безумная научная фантастика, но и разговор о семье. С разрешения издательства «Медуза» публикует фрагмент комикса.











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