Глава Tesla Илон Маск появился в третьем эпизоде четвертого сезона приключенческого мультсериала «Рик и Морти».

Он озвучил богатого изобретателя Илона Таска (Elon Tusk) — версию Маска из альтернативной реальности, в которой у него выросли бивни (tusk с английского переводится как «бивень»). А руководит он компанией под названием Tuskla. Рик и Морти заручаются помощью Таска для ограбления в стиле «Одиннадцати друзей Оушена».

Казалось бы, на этом все — просто еще одно звездное камео, которых и так хватает в «Рике и Морти». На самом деле все интереснее: еще в феврале 2019-го Маск переименовал свой аккаунт в «Илона Таска». Тогда многие решили, что это просто очередной мем, который понравился главе Tesla — да и сам Маск заявил, что просто «дурачился в твиттере».

Непонятно, действительно ли Маск тогда намекал на участие в «Рике и Морти». Это возможно, изобретатель еще в 2017 году писал, что любит это шоу.