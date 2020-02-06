22 мая 2012

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Иван Ургант извиняется перед Николаем Басковым за слова о его «негениальном» пении. Певец пишет телеведущему смс и требует извинений. После этого Ургант записывает ролик, в котором просит прощения у певца на фоне храма Живоначальной Троицы в Останкино. В руках шоумен держит портрет Баскова, который целуют другие участники видео. Сам Ургант в этот момент поет «Про-о-ости нас, Нико-о-ола-а-ай».

Вечерний Ургант

17 апреля 2013

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Телеведущий в эфире «Вечернего Урганта» извиняется перед украинцами за вот эту шутку в кулинарной передаче «Смак»: «Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни». Шоумен заявил, что никого не хотел обидеть и просто сказал глупость, не подумав. «Даже не мог предположить, что в юмористической программе, программе, в которой я вообще никогда ни о чем не говорю всерьез, сказанная мною неудачная шутка может вызвать такую острую реакцию в Украине, в стране, которую я очень люблю».

Вечерний Ургант

16 апреля 2014

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Певица Анна Седокова запускает новую рубрику «Извинения от Ивана Урганта». От лица картонного Урганта она просит прощения у самой себя: «Аннушка, я хочу вам пообещать. Если я еще раз позволю себе иронизировать в программе в ваш адрес, тогда каждый выпуск программы „Вечерний Ургант“ будет завершать музыкальный номер Анны Седоковой».

Вечерний Ургант

14 марта 2016

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Иван Ургант извиняется перед кубанскими коммунистами за шутку о памятнике Владимиру Ленину, которого после реставрации лишили усов и бороды. Коммунисты требуют возбудить уголовное дело на почве «разжигания социальной розни» и отстранить ведущего от эфира. Кроме того, они призывают бабушку Урганта «объявить бойкот внуку в знак солидарности с коммунистами Кубани». Ургант просит у коммунистов простить его в честь их любимого праздника — Прощеного воскресенья, которое прошло накануне. Ведущий обещает вставить дисклеймер перед началом «Вечернего Урганта» с предупреждением о том, что программа может содержать искаженные изображения вождей.

Вечерний Ургант

13 февраля 2018

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Ведущий извиняется за коллаж с «благовещенским котом-экстрасенсом», которому в эфире «Вечернего Урганта» приделали лицо телевизионного целителя Анатолия Кашпировского. Кашпировский требует у Первого канала выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей и выпустить опровержение, так как фотожаба могла навредить его деловой репутации. Ургант пытается представить себе эту ситуацию: «[Человек] собирается, ищет адрес Анатолия Кашпировского — и тут появляется фотография [с котом]. Как после такого человек может доверять этому врачу, которому даже нельзя свою обувь оставить?» Всего за передачу этот коллаж показывают четыре раза. В конце сюжета Ургант выводит на экран второй, «правильный» коллаж, на котором к телу Кашпировского приделали кошачью морду.

Вечерний Ургант

21 февраля 2019

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Ведущий возвращает рубрику «Извинения от Ивана Урганта», теперь она называется «Mi scusi». Ургант рассказывает о сотруднике ДПС из Челябинска, который ненадолго перекрыл движение, чтобы хромая собака могла спокойно перебежать дорогу: «Как сказали водители, опять из-за какой-то суки дорогу перекрыли». В этот раз ведущий работает на упреждение. Ургант извиняется заранее, в этом же выпуске — на случай, если кто-то подумает, что он имел в виду сотрудника ДПС.

Вечерний Ургант

27 января 2020

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Иван Ургант извиняется перед верующими за выпуск от седьмого января. На этот день одновременно пришлось Рождество и день рождения актера Николаса Кейджа. Тогда в эфире «Вечернего Урганта» показали шуточный коллаж, на котором в сцену рождения Христа в яслях поместили Кейджа в окружении «волхвов»: режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. После этого депутат Госдумы Николай Земцов по просьбе движения «Сорок Сороков» обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой возбудить уголовное дело против ведущего. В выпуске от 27 января Ургант признается, что коллаж получился «сомнительным». Шоумен подчеркивает, что это не было «запланированной акцией по глумлению над христианскими ценностями» и просит по возможности «отозвать свои проклятия».

Вечерний Ургант

5 февраля 2020

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Иван Ургант извиняется перед «Роскосмосом» и его главой Дмитрием Рогозиным. Рогозина возмутила шутка ведущего о снижении требований к космонавтам. Теперь, по словам Урганта, в космос якобы смогут отправиться люди с судимостью или психическими отклонениями. Рогозин в твиттере заявил, что у шоумена за восемь лет в эфире «замозолился язык» и кончились шутки. Ургант иронизирует: «Обида пришла прямо с небес». Ведущий отмечает, что для «Вечернего Урганта» восемь лет в эфире это много, а для строительства космодрома «Восточный» — это вообще ничего: «Там даже ничего намозолиться не успело». После этих слов Ургант устраивает выговор «сценаристу», придумавшему шутку про «Роскосмос». На сцену выводят Виктора, пожилого мужчину в тельняшке. Ургант просит Виктора больше так не шутить: «Дмитрий, не снижайте требования к космонавтам. Вот один раз мы снизили требования к сценаристам — и смотрите, с кем приходится иметь дело».

Вечерний Ургант

Максим Иванов