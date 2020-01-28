Первый канал удалил выпуск «Вечернего Урганта», вызвавший возмущение верующих. А потом вернул

Обновление: Выпуск «Вечернего Урганта» от 7 января вновь доступен на ютьюбе и сайте Первого канала. Причины временного исчезновения видео пока неизвестны.

Выпуск программы «Вечерний Ургант», вышедший в эфир 7 января, удален с сайта Первого канала и из канала шоу на YouTube.

Накануне ведущий «Вечернего Урганта» принес извинения верующим, которых мог оскорбить коллаж, показанный в выпуске 7 января. Коллаж показывал актера Николаса Кейджа (он родился 7 января) в виде младенца Христа в яслях в окружении «волхвов» — режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.

После рождественского выпуска «Вечернего Урганта» депутат Госдумы Николай Земцов по просьбе движения «Сорок сороков» обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Ивана Урганта за оскорбление чувств верующих.

В выпуске, вышедшем 27 января, Ургант признал, что коллаж был «сомнительным», а его попытка пошутить «не самой удачной». «Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то или, не дай бог, оскорбить чьи-то чувства», — заявил ведущий.