«Если можно, отзовите свои проклятья». Иван Ургант извинился за шутку, возмутившую верующих

Телеведущий Иван Ургант принес извинения всем, кого оскорбила его шутка в рождественском выпуске программы «Вечерний Ургант».

7 января в эфире шоу Ургант заметил, что православное Рождество совпадает с днем рождения американского актера Николаса Кейджа. После этого он продемонстрировал шуточный коллаж, на котором в сцене рождения Христа в яслях был Кейдж в окружении «волхвов» — режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.

После этого депутат Госдумы Николай Земцов по просьбе движения «Сорок сороков» обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Ивана Урганта за оскорбление чувств верующих.

В очередном выпуске «Вечернего Урганта», вышедшем в эфир вечером 27 января, ведущий признал, что коллаж был «сомнительным», а его попытка пошутить «не самой удачной».

«Я хочу всем напомнить, наше шоу — юмористическое. Все, чего мы хотим, это развлекать, шутить, а не оскорблять, — заявил он. — Чтобы оставаться интересным и актуальным шоу, мы берем все, с чем мы встречаемся в повседневной жизни. В том числе и с религией. Мы относимся к ней как к важной составляющей нашей жизни. Именно поэтому мы не боимся использовать все, что связано с ней, в нашей работе, а не делать ее табуированной, закрытой темой. Но что очень важно, делать это без злого умысла и издевательского тона. Это вообще не стиль нашей программы. Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то или, не дай бог, оскорбить чьи-то чувства».

Обращение Ивана к оскорбленным верующим и знакомство с новым правительством. Вечерний Ургант Вечерний Ургант

«Это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями, — продолжил Ургант. — Это была просто не самая удачная попытка пошутить в совершенно неподходящий для этого день. Поэтому все, кто считает себя оскорбленным, примите мои искренние извинения. Прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь и, если можно, отзовите свои проклятья».

Вот как выглядел рождественский выпуск «Вечернего Урганта», вызвавший возмущение верующих:

Жерар Депардье /Gérard Depardieu. Вечерний Ургант. Выпуск 1231 от 07.01.2020 Вечерний Ургант