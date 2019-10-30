В «Вечернем Урганте» показали вырезанную шутку Данилы Поперечного о полиции. Центра «Э» в ней нет

В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале вечером 29 октября показали эпизод с комиком Данилой Поперечным, который вырезали из предыдущего выпуска.

В начале программы ведущий Иван Ургант рассказал, что Данила Поперечный пожаловался на то, что из эфира вырезали его шутку о . «Все подхватили, говорят, цензура на телевидении», — сказал Ургант, комментируя сообщения СМИ.

«Если прозвучало такое подозрение, а вдруг мы что-то важное вырезали и не заметили, если мы такое сделали, нужно найти то, что мы вырезали», — сказал Ургант. Затем он выбежал на улицу и нашел кассету с шуткой Поперечного в мусорном баке.

В показанном эпизоде Данила Поперечный сказал, что люди не знают, какой силой обладает Иван Ургант: «Если я вдруг прихожу к тебе, то полиция в регионах не приходит ко мне». Как отметил Ургант, Поперечный не упоминал Центр «Э».