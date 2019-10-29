Из «Вечернего Урганта» вырезали слова Данилы Поперечного о сотрудниках Центра «Э»
Источник: Данила Поперечный
Надежный источник
Из выпуска шоу «Вечерний Ургант» с комиком Данилой Поперечным вырезали эпизод, где он говорит о сотрудниках центра «Э». Об этом рассказал сам Поперечный.
По словам Поперечного, в начале передачи он объяснил, почему принимает в ней участие — во-первых, так как ему нравится «Вечерний Ургант», а во-вторых, отметил комик, «потому что когда региональные сотрудники отдела „Э“ видят меня на Первом — они почему-то думают, что я согласован и не **** мозги в туре».
Данила Поперечный — один из наиболее популярных стендап-артистов России. У его канала на YouTube 2,6 миллиона подписчиков.