Администрация Лебедяни запретила Урганту въезд в город. Он пошутил про разлившийся по улицам сок

В администрации города Лебедянь Липецкой области обиделись на шутки ведущего Первого канала Ивана Урганта и запретили ему приезжать в город. Об этом изданию Gorod48 заявил первый замглавы администрации Лебедянского района и председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Головань.

Ургант шутил об аварии, которая произошла 25 апреля на заводе, принадлежащем компании PepsiCo. В результате обрушения кровли на складском помещении разлилось несколько тонн сока, жидкость потекла по улицам. Пострадали два человека.

Ведущий «Вечернего Урганта» предложил администрации города не убирать разлитый сок, а дождаться, пока он забродит. «Падайте в лужи — и вот вам и день города! Лицом к земле, лицом к городу», — сказали Ургант и его соведущий Александр Гудков.

Вечерний Ургант. Новости от Ивана. (26.04.2017) Вечерний Ургант

Замглавы администрации Лебедянского района заявил: «Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь — мы его теперь не пустим. Что мы, свиньи?» Он назвал слова телеведущего «обидными и глупыми».