Билли Айлиш показала огромного домашнего паука и спела свой первый трек под укулеле. Это новый выпуск Carpool Karaoke

Американская певица Билли Айлиш стала гостьей шоу Джеймса Кордена Carpool Karaoke, в котором телеведущий ездит на машине с поп-звездами и поет их песни. Вместе с Корденом она исполнила свои хиты «Bad Guy», «Ocean Eyes», «All The Good Girls Go To Hell» и «When The Partyʼs Over».

Помимо прочего, Билли рассказала, как начала заниматься музыкой: в шесть лет она разучила на укулеле композицию The Beatles «I Will», а еще через год написала свою первую песню с припевом «Какая прекрасная жизнь».

Также певица показала свой дом, спальню брата Финнеаса, в которой записывался ее дебютный альбом, и огромного домашнего паука (Корден сильно испугался!).

The Late Late Show with James Corden