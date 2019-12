Калифорнийскую певицу Билли Айлиш называют главной сенсацией года — ее хит «Bad Guy» возглавил чарт Billboard Hot 100 и стал одним из самых ярких мемов 2019-го. А дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» и вовсе установил рекорд по скачиваниям в Apple Music еще до выхода. Обычно Айлиш поет о похоронах, а в клипах о ее лицо тушат окурки, но в честь своего 18-летия певица наконец-то выложила что-то позитивное — свое детское видео.

В ролике маленькая (и непривычно веселая!) Айлиш танцует, поет, играет на гитаре и фортепиано. Кадры из детства сменяются видео с концертов уже взрослой Айлиш, на которых певица выступает не перед своими родителями, а перед целыми стадионами.