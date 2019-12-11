Иван Голунов, горящие леса Сибири и слишком тяжелый кот Главные запросы россиян по версии Google под кавер на песню из «Приключений Электроника»

Google опубликовал ежегодное видео о самых популярных запросах россиян. Ролик получил название #2019СозданЛюдьми. Впервые в итоговую подборку попали не только съемки агентств, но и любительские видео.

В клипе упоминаются акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В ролик также вошли лесные пожары в Сибири, посадка на кукурузное поле самолета «Уральских авиалиний», смерти Алексея Леонова, Жореса Алферова, Сергея Доренко и Децла, крушение SSJ 100 в Шереметьево, горящий Нотр-Дам, флешмоб #BottleCapChallenge и слишком тяжелый кот, которого не пустили на рейс «Аэрофлота».

Google — Год в Поиске 2019 #годвпоиске Google Россия

Специально для итогового видео группа СБПЧ сделала кавер на песню «Ты — человек», звучавшую в фильме «Приключения Электроника».

В ролике не упоминаются массовые акции протеста, прошедшие в Москве летом 2019 года. Протестов также нет в топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «События года», при этом фигурант «московского дела» Егор Жуков занимает 6 место в десятке самых быстрорастущих запросов в категории «Люди года». Иван Голунов в этом списке на 9 месте. Митинги, организованные Алексеем Навальным, упоминались в итоговом видео 2017 года. В 2018 году ролик российского Google был посвящен в основном ЧМ по футболу, который принимала Россия.

P. S. А вот как выглядят самые популярные по всеми миру запросы. Главная тема ролика — герои среди нас, вдохновляющие на свершения.

Google — Year in Search 2019 Google