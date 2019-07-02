BottleCapChallenge: Джейсон Стэйтем, Конор Макгрегор и другие знаменитости откручивают крышки ударом ноги🦶

#BottleCapChallenge — это новый интернет-челлендж, участники которого пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки (или банки огурцов!). В соревновании уже приняли участие актер Джейсон Стэйтем, боец смешанного стиля Конор Макгрегор, певец Джон Мэйер и другие звезды.

Флешмоб начал боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Он выложил в инстаграм видео с примером челленджа и подписал его как #farakickschallenge и #bottlecapchallenge (закрепилось второе название).

Заодно Пашикян бросил вызов чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину и Джейсону Стэйтему.

Давлетчин принял вызов — и вот тут началось!

Боец MMA Макс Холлоуэй

Джейсон Стэйтем

Конор Макгрегор

Диджей Дипло

Джон Мэйер

А вот как с челленджем справилась чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова