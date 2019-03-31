caralarmchallenge: в Сети соревнуются, кто лучше изобразит автомобильную сигнализацию. Приглушите звук

Пользовательница Twitter по имени Пейтон Гибсон рассказала подписчикам о своем секретном таланте — она умеет изображать голосом автомобильную сигнализацию. За три дня ролик, где она демонстрирует свой навык, посмотрели более семи миллионов раз.

Внимание! Настоятельно советуем приглушить звук при просмотре этой и следующих видеозаписей.

После публикации видео в Сети зародился челлендж #caralarmchallenge: многие пользователи решили сами изобразить автомобильную сигнализацию, ударяя рукой по горлу, как это делала Пейтон. Смотрите, что получилось.

Совсем не выходит

Немного получается

Уже лучше

Почти идеально

Некоторые пользователи поделились другими своими секретными талантами.

Кто-то умеет изображать дельфина

А кто-то — овечку



