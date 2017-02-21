Пользователи Reddit устроили безумное соревнование на «скоростное прохождение» онлайн-игры Club Penguin («Клуб Пингвинов») от Disney. Так как «пройти» ее невозможно, игроки пытаются как можно быстрее оказаться забаненными.

«Клуб Пингвинов» — это флэш-игра для детей от 6 до 15 лет, в которой можно общаться друг с другом, участвовать в различных мероприятиях и играть в мини-игры.

Суть соревнования такова: игрок должен зарегистрировать новый аккаунт в «Клубе Пингвинов», войти в игру и написать во внутриигровом чате нецензурное слово. Сразу после этого аккаунт блокируется за нарушение правил игры, и секундомер останавливается.

Вот одно из первых видео со «скоростным прохождением»: за минуту и 54 секунды пользователь создает временную почту, регистрирует на нее аккаунт, заходит в игру и пишет нецензурное слово.

Banned From Club Penguin Speed Run 1 m 54s ButtonWalls

Зрители отмечали, что игрок действовал не очень оптимально — он дважды опечатался в нецензурном слове и долго вводил капчу. И действительно, добиться бана можно вдвое быстрее.

Former Club Penguin Banned% WR (0:54:80) Thomas

На Reddit появился раздел, посвященный этому соревнованию. Там же описаны правила игры:

Все должно происходить в свежеустановленном браузере

Игрок не должен использовать закладки

Почтовый ящик и аккаунт в игре должны создаваться в процессе прохождения

Игрок может копировать и вставлять текст, но только после начала прохождения

Если не соблюдать эти правила, дойти до бана можно еще быстрее — например, с закладками вышло всего 43 секунды.

[Former WR] Banned from Club Penguin Speedrun 43.22 Benjamin Liu

А это, кажется, мировой рекорд — всего 39 секунд.

[WR] Club Penguin Banned% {39.53} 2KRN4U

Когда «Медуза» попыталась зарегистрировать аккаунт на временную почту, сгенерированную сервисом 10minutemail, оказалось, что такие адреса не принимаются. При этом почта от аналогичного сервиса TempMail сработала нормально.

Компьютерная версия «Клуба Пингвинов» будет закрыта 29 марта 2017 года.