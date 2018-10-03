Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал
шапито

Танцы, невероятные сальто и прятки в багажнике. Все это — новый челлендж под зажигательную песню «Uproar»

Meduza
06:40, 3 октября 2018

Все началось с битмейкера Swizz Beats. Он написал музыку для песни «Uproar» из нового альбома рэпера Лил Уэйна и выложил в инстаграм видео, где исполняет под этот трек танец Harlem Shake

При этом речь о ДРУГОМ Harlem Shake. А именно — о движениях из клипа рэпера G. Dep на песню «Special Delivery», из которой, судя по всему, Swizz Beats и позаимствовал сэмплы

Bad Boy Entertainment

Битмейкер сопроводил свой пост хэштегом #uproarchallenge. Люди восприняли это как вызов — и стали постить видео с безумными сальто и сложнейшей хореографией

Серьезно — как они это делают?!

Танцы под «Uproar» уже захватили Нью-Йорк. Вот что сейчас происходит в городе

Участники флешмоба на ходу выпрыгивают из автомобилей, чтобы потанцевать посреди дороги

Многие подходят к челленджу с юмором и, например, используют в своих музыкальных номерах швабры

Участники #uproarchallenge стараются как можно эффектнее появиться в кадре. Герой вот этого ролика в самом начале выскакивает из багажника автомобиля

В челлендже принимают участие целые семьи. Вот только собаки, кажется, не в восторге от музыки Лил Уэйна

Сам рэпер тоже поучаствовал во флешмобе — и не один, а со своими детьми, которые радостно станцевали под песню отца

Нужно больше челленджей! 😏

новости

В Хакасии снова отложили выборы губернатора. Кандидаты по очереди отказываются в них участвовать

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы