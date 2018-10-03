шапито
Танцы, невероятные сальто и прятки в багажнике. Все это — новый челлендж под зажигательную песню «Uproar»
Все началось с битмейкера Swizz Beats. Он написал музыку для песни «Uproar» из нового альбома рэпера Лил Уэйна и выложил в инстаграм видео, где исполняет под этот трек танец Harlem Shake
При этом речь о ДРУГОМ Harlem Shake. А именно — о движениях из клипа рэпера G. Dep на песню «Special Delivery», из которой, судя по всему, Swizz Beats и позаимствовал сэмплы
Битмейкер сопроводил свой пост хэштегом #uproarchallenge. Люди восприняли это как вызов — и стали постить видео с безумными сальто и сложнейшей хореографией
Shepa c quel genre de vitamines que les renoi ricain mais Jveux la même pic.twitter.com/vhRUrvnbEN— Billal 🇯🇵 (@LaZitouune) October 2, 2018
Серьезно — как они это делают?!
New York Energy Is Unmatched #UproarChallenge 🔥✔️ pic.twitter.com/WAEuI9NuNw— KID THE WIZ (@KidTheWiz) September 30, 2018
Танцы под «Uproar» уже захватили Нью-Йорк. Вот что сейчас происходит в городе
Lil Wayne got the whole New York going crazy 🔥 pic.twitter.com/Yx4BNaEueJ— Junebug (@juneelite) October 1, 2018
Участники флешмоба на ходу выпрыгивают из автомобилей, чтобы потанцевать посреди дороги
@liltunechi why did you make this song you know my body @mackmaine4president nobody want smoke wit me woo!!!#UPROARCHALLENGE pic.twitter.com/KZombnUNDe— CASANOVA (@CASANOVA_2X) September 29, 2018
Многие подходят к челленджу с юмором и, например, используют в своих музыкальных номерах швабры
That how it be when Uproar come on 😂🔥‼️ @THEREALSWIZZZ @LilTunechi #UproarChallenge 🤙 pic.twitter.com/t32oldFoeN— Young Money (@YoungMoneySite) September 29, 2018
Участники #uproarchallenge стараются как можно эффектнее появиться в кадре. Герой вот этого ролика в самом начале выскакивает из багажника автомобиля
В челлендже принимают участие целые семьи. Вот только собаки, кажется, не в восторге от музыки Лил Уэйна
#UproarChallenge Family Is Everything!!! pic.twitter.com/pWO58tvJVt— Ceddy Holiness (@Ceddyced712) October 1, 2018
Сам рэпер тоже поучаствовал во флешмобе — и не один, а со своими детьми, которые радостно станцевали под песню отца
#Carter5 Thank you 🙏🏾 🤙🏾 #UproarChallenge pic.twitter.com/5sup4nEIZX— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 1, 2018