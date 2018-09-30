10 лет назад Лил Уэйн был главным человеком в американском хип-хопе — а потом его карьера пошла по наклонной: попытки изменить себя и эксперименты с рок-музыкой привели к неубедительным результатам; рэпера постепенно потеснили сначала ровесники, а потом и молодежь. «Tha Carter V» Уэйн доделывал 5 лет — альбом превратился в почти легендарный долгострой, но он все равно не похож на претензию на господство. Это скорее напоминание о себе: новый звук, авторитетная поддержка (от Кендрика Ламара до — как здесь — покойного XXXTentacion), ну и главное — вязкий и хриплый сироповый флоу, который ни с кем не перепутаешь.