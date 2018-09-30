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The Prodigy, Лил Уэйн — и сразу семь хороших песен на русском языке «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Лил Уэйн возвращается и поет с убитым XXXTentacion, The Prodigy продолжают взрывать танцпол, Тим Хекер сотрудничает с японскими классиками, IC3PEAK поют про ситуацию в России, а «Хадн дадн» сочиняют идеальный гимн для промозглой осени. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
The Prodigy «Light Up the Sky»
Ветераны стадионных рейвов продолжают выдавать гимны для оголтелой толпы. Все видовые признаки хорошо слышны — сирены, перепады темпа, хард-роковая по накалу кульминация и так далее. По структуре и фактуре песня немного напоминает великую «No Good» — но все же это не она, совсем не она.
Лил Уэйн и XXXTentacion «Donʼt Cry»
10 лет назад Лил Уэйн был главным человеком в американском хип-хопе — а потом его карьера пошла по наклонной: попытки изменить себя и эксперименты с рок-музыкой привели к неубедительным результатам; рэпера постепенно потеснили сначала ровесники, а потом и молодежь. «Tha Carter V» Уэйн доделывал 5 лет — альбом превратился в почти легендарный долгострой, но он все равно не похож на претензию на господство. Это скорее напоминание о себе: новый звук, авторитетная поддержка (от Кендрика Ламара до — как здесь — покойного XXXTentacion), ну и главное — вязкий и хриплый сироповый флоу, который ни с кем не перепутаешь.
Слушать новый альбом Лила Уэйна «Tha Carter V» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
GONE.Fludd «Банановый сок»
24-летний рэпер Gone.Fludd — из тех, чье имя полезно знать для общей эрудиции: кажется, именно этот человек будет собирать деньги и любовь с подростков, пока Фейс ушел в политику. С одной стороны, эта музыка откровенно слеплена из чужих находок (главным образом — того же Фейса с ровесниками, а также ЛСП). С другой — Gone.Fludd, конечно, берет позитивом: он, кажется, никого не хочет победить — а это для хип-хопа редкость.
Слушать новый альбом Gone.Fludd «Суперчуйтс» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»
IC3PEAK «Таблетки»
Еще одно (уже которое по счету) доказательство, что российским группам идет русский язык и социальная повестка. У электронного дуэта IC3PEAK это уже второй альбом на русском языке, но на «Сказке» свои обычные мистически-угрюмые мотивы они еще и связывают с окружающей действительностью — и получается совсем здорово: как пела когда-то совсем другая группа, это Родина-смерть. «Таблетки» — пожалуй, не самая характерная тут песня, но самая заводная.
Слушать новый альбом IC3PEAK «Сказка» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»
Тим Хекер «Keyed Out»
«Гранитные поля, птицы из пепла, шары из хрусталя» — сказано будто про музыку Тима Хекера, канадца, который собирает из шума и пыли композиции такой тонкости и красоты, что слово «нойз» начинает звучать слишком жестко. Новый альбом Хекера инспирирован его поездками в Японию и сотрудничеством с местными классическими музыкантами, работающими в жанре гагаку, — если прислушаться, можно заметить, как в этих стихийных симфониях взаимодействуют старинные акустические инструменты и цифровые помехи.
Слушать новый альбом Тима Хекера «Konoyo» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Мы» «Рассвет»
После сложных и сомнительных приключений, связанных со смертью, дуэт «Мы» вернулся к домотканой романтической поп-музыке на двоих — и слава богу. За такие песни мы их и полюбили.
Слушать новый альбом «Мы» «Ближе, часть 2» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»
OQJAV «Кыса»
Лидер OQJAV Вадим Королев, возможно, талантливее любых других мужчин умеет петь на русском языке о любви — в ее самых мелких, бытовых и стыдных проявлениях. Новый альбом, на котором группа после смены состава наконец нашла себе другой звук (одновременно воздушный и укорененный в танцевальном бите), — тому отличное доказательство; эта песня, где весь секрет в фонемах, которые будто целуются друг с другом, — особенно.
Слушать новый альбом OQJAV «Листики-цветочки» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»
Zerolines «Марина»
На самом деле Zerolines — это «Мегаполис»: по версии ее лидера Олега Нестерова, после одноименного альбома группа фактически перезапустилась и теперь живет другой жизнью. В каком-то смысле так и есть — в «Марине» слышна вся та же поэтическая стать и построковая грация, что в «Zerolines», одном из лучших российских альбомов последних лет.
«Интурист» «Полез»
Евгений Горбунов всегда был чуть ли не самым многомерным российским музыкантом нынешнего поколения — тут достаточно будет привести неполный список его групп: NRKTK, «ГШ», Interchain, — все очень разные. Первая долгоиграющая запись его сольного проекта «Интурист» — подтверждение тому, насколько его автор изобретателен: тут и авангардистский постпанк, и шизофренический психодел, и импровизационная музыка, метко озаглавленная «Интерьерные решения для всей семьи». Перестроечные корни «Командировки», конечно, хорошо слышны, но главное, что есть в этой записи, — самовольная радость от количества собственных возможностей. В этой песне, например, типичное наставление от родителей разыграно почти как джазовый стандарт.
Слушать альбом «Интуриста» «Командировка» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»
«Хадн дадн» «Мы сегодня дома»
Обаятельный мультяшный клип на не менее обаятельную песню, идеально подходящую к наступившей промозглой погоде. «Мы сегодня дома, завтра тоже дома» — отлично сказано!