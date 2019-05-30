шапито
Новый челлендж: нужно залезть в мусорный мешок (не с головой!) и включить пылесос. Получится то ли кокон, то ли БДСМ-костюм
Источник: Meduza
Интернет-челленджи беспощадны: в одних изображают автомобильную сигнализацию, в других кидаются в детей сыром, а в третьих — исполняют «треугольные танцы». Но у пользователей соцсетей появилось новое развлечение — #VacuumChallenge. Они залезают в мусорные мешки (так, чтобы торчала голова), засовывают туда шланг пылесоса, затем включают его и… В общем, дальше смотрите сами!
Многие в ходе челленджа заваливаются на спину (в основном от собственного смеха).
Хотя некоторые заранее ложатся на пол — и ждут, пока пылесос выкачает из мешка воздух.
У кого-то во время челленджа даже берут интервью.
А кто-то превращает все в перформанс — и как кокон рвет на себе мусорный мешок.