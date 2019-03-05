шапито
Взрослые (зачем-то) кидаются в детей сыром и записывают это на видео. Под огонь попали и кошки с собаками
Meduza
Родители по всему миру кидают сыр в своих детей — и записывают их реакцию на видео. Новый флешмоб получил название #cheesechallenge. За пару дней он распространился в твиттере, фейсбуке, Tik Tok и других соцсетях. Там уже можно найти тысячи подобных роликов.
Вот как на розыгрыш с сыром реагируют дети:
А вот так — взрослые:
Некоторые попытались повторить тот же трюк с кошками и собаками. Они оказались проворнее детей — животные либо уворачивались (или просто убегали) от брошенного в них сыра…
… либо отбирали этот сыр у других участников челленджа.
Впрочем, не все кошки одинаково подвижны!