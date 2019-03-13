шапито
Весь мир занят «треугольными танцами». Для них нужны друзья (и хорошая координация) 🕺
Meduza
Что-нибудь слышали о «треугольном танце»? Это новый челлендж, набирающий популярность в соцсетях. Как это работает: трое танцоров встают напротив друг друга, кладут руки на плечи соседей и по очереди прыгают в центр образованного ими «треугольника». Вот так:
Мы тоже попробовали!
Выходит не у всех (это сложнее, чем кажется на первый взгляд). Однако смотреть на провальные попытки еще веселее.
А теперь попробуйте сами!