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Навальный, Серебренников, Собчак и домогательства: «Каста» спела о главных запросах россиян по версии Google «Эй, четвероногий френд. Это фиаско, брат»

Meduza
10:19, 13 декабря 2017

Группа «Каста» записала трек, посвященный итогам года от Google: в песне обыгрываются темы, которые вызвали наибольший всплеск интереса российских пользователей поисковика в 2017 году. В клипе, опубликованном Google, упоминаются митинги Алексея Навального, интервью Юрия Дудя, арест режиссера Кирилла Серебренникова, выдвижение Ксении Собчак в президенты и обвинения в домогательствах в адрес Харви Вайнштейна и других знаменитостей. Кроме того, в песню «Касты» также попали мем «это фиаско, братан», двусмысленный хэштег «#СказочноеБали», блогерская карьера Дмитрия Маликова и песня «Тает лед» группы «Грибы».

Google — Год в Поиске 2017 #годвпоиске
Google Россия

В своем блоге компания Google рассказала, что  самыми популярными запросами в категории «События и явления года» стали спортивные мероприятия —  жеребьевка Чемпионата мира 2018 года, чемпионат мира по хоккею 2017-го и Кубок конфедераций. В топ-10 также попали спиннер, iPhone 8 и биткоин.

Среди рэперов российские пользователи Google чаще всего искали Оксимирона; следом идут Face, Гнойный и Хаски. А вот так выглядит топ мемов 2017 года:

  1. Ждун
  2. Это фиаско братан
  3. На донышке
  4. Вжух
  5. Чевапчичи
  6. Roll Safe
  7. Дороу
  8. Агутин
  9. Спанч Боб
  10. Кусь

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