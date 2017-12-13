Навальный, Серебренников, Собчак и домогательства: «Каста» спела о главных запросах россиян по версии Google «Эй, четвероногий френд. Это фиаско, брат»
Группа «Каста» записала трек, посвященный итогам года от Google: в песне обыгрываются темы, которые вызвали наибольший всплеск интереса российских пользователей поисковика в 2017 году. В клипе, опубликованном Google, упоминаются митинги Алексея Навального, интервью Юрия Дудя, арест режиссера Кирилла Серебренникова, выдвижение Ксении Собчак в президенты и обвинения в домогательствах в адрес Харви Вайнштейна и других знаменитостей. Кроме того, в песню «Касты» также попали мем «это фиаско, братан», двусмысленный хэштег «#СказочноеБали», блогерская карьера Дмитрия Маликова и песня «Тает лед» группы «Грибы».
В своем блоге компания Google рассказала, что самыми популярными запросами в категории «События и явления года» стали спортивные мероприятия — жеребьевка Чемпионата мира 2018 года, чемпионат мира по хоккею 2017-го и Кубок конфедераций. В топ-10 также попали спиннер, iPhone 8 и биткоин.
Среди рэперов российские пользователи Google чаще всего искали Оксимирона; следом идут Face, Гнойный и Хаски. А вот так выглядит топ мемов 2017 года:
- Ждун
- Это фиаско братан
- На донышке
- Вжух
- Чевапчичи
- Roll Safe
- Дороу
- Агутин
- Спанч Боб
- Кусь