Российские футбольные фанаты записали кавер на песню «Команда молодости нашей» — новая версия композиции звучит в видеоитогах года от Google (в них собраны самые популярные поисковые запросы россиян за 2018-й). Помимо кадров с чемпионата мира по футболу в ролик попали президентские выборы, протесты против блокировки Telegram и акции памяти погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» и теракта в керченском колледже. Также Google показала главные мемы 2018-го: песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», флешмоб в поддержку Станислава Черчесова «Усы надежды» и танцы из клипа группы LITTLE BIG «SKIBIDI». Кроме того, в видео вспоминают умерших в этом году Олега Табакова, Стивена Хокинга, Иосифа Кобзона и Николая Караченцова.

Google Россия

Более подробные итоги года от Google можно прочитать в их официальном русскоязычном блоге. Первые три места среди самых быстрорастущих поисковых запросов в категории «События года» заняли Чемпионат мира по футболу, Олимпиада в Пхенчхане и пожар в Кемерово. Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора оказался на четвертой строчке списка, выборы президента России — на пятой.

Топ запросов по мемам 2018 года в Google (орфография сохранена)

1. Илон Маск

2. Мышь крадется

3. Момо

4. За себя и за сашку

5. Сын маминой подруги

6. Кайло Рен

7. Пикачу

8. Акинфеев

9. Гиги за шаги

10. Спанч Боб

А вот как выглядит топ мемов от «Яндекса» — там есть «Мафиозник», расистский «Уганда Наклз» и «лох цветочный».