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«Усы надежды»: Иван Ургант запустил флешмоб в поддержку Станислава Черчесова и сборной России по футболу

Sports.ru
08:24, 6 июня 2018

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант запустил флешмоб «Усы надежды», посвященный главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову, который известен своими усами. Ургант призвал зрителей отращивать усы и выкладывать фотографии с ними в инстаграм с хэштегом #усынадежды.

«Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика», — заявил Ургант.

Пока во флешмобе Урганта приняли участие несколько десятков пользователей инстаграма.

Участницы группы «Фрукты»
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
На групповом этапе сборная России сыграет с Саудовской Аравией (14 июня в Москве), Египтом (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругваем (25 июня в Самаре).
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