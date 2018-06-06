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«Усы надежды»: Иван Ургант запустил флешмоб в поддержку Станислава Черчесова и сборной России по футболу
Ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант запустил флешмоб «Усы надежды», посвященный главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову, который известен своими усами. Ургант призвал зрителей отращивать усы и выкладывать фотографии с ними в инстаграм с хэштегом #усынадежды.
«Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика», — заявил Ургант.
Пока во флешмобе Урганта приняли участие несколько десятков пользователей инстаграма.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
На групповом этапе сборная России сыграет с Саудовской Аравией (14 июня в Москве), Египтом (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругваем (25 июня в Самаре).