Компания «Яндекс» подвела итоги 2018 года и назвала самые обсуждаемые темы, в том числе события, музыку, фильмы и мемы. В рейтинг вошли события и явления, вызвавшие наибольший интерес у пользователей «Яндекса».
Виртуальный персонаж «Уганда Наклз» высмеивает шутки, известные игрокам VRChat, а также мемы, связанные с Угандой. Мем обвиняли в расизме из-за унижения африканцев.
Внимание! Это видео содержит мат. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите, как Монеточка повысила себе голос с помощью гелия.
Главным событием года, по версии «Яндекса», стал чемпионат мира по футболу. Самый популярный человек — Игорь Акинфеев, фильм — «Мстители: Война бесконечности», игра — Far Cry 5, музыка — «Плакала» от Kazka. Полностью список главных тем доступен на сайте «Яндекса».