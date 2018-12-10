Компания «Яндекс» подвела итоги 2018 года и назвала самые обсуждаемые темы, в том числе события, музыку, фильмы и мемы. В рейтинг вошли события и явления, вызвавшие наибольший интерес у пользователей «Яндекса».

Самый популярный мем — «Уганда Наклз»

Виртуальный персонаж «Уганда Наклз» высмеивает шутки, известные игрокам , а также мемы, связанные с Угандой. Мем обвиняли в расизме из-за унижения африканцев.

На втором месте «Мафиозник» — абстрактный мем о «воре в законе»

Во все времена Y. Poruchnyk

Следом идут «Трое в кокошниках»

«Это Вика». Возмутившая всех реклама Durex

ТВ реклама Дюрекс ТВреклама

«Сын маминой подруги». Тот, с кем вечно сравнивают

«Лох цветочный». Мем по мотивам ссоры двух прохожих

Внимание! Это видео содержит мат. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите, как Монеточка повысила себе голос с помощью гелия.

Лох цветочный Мемотека

«Мотылек и лампа»

«Олды тут?» Мем о тех, кто помнит артефакты древности — например, кнопочную «Нокию»

«За себя и за Сашку». Фраза из фильма «Движение вверх»

Badcomedian — ЗА СЕБЯ И ЗА САШКУ! [Движение Вверх] Bad Stuff

«Мыш (кродеться)». И это не опечатка

Главным событием года, по версии «Яндекса», стал чемпионат мира по футболу. Самый популярный человек — Игорь Акинфеев, фильм — «Мстители: Война бесконечности», игра — Far Cry 5, музыка — «Плакала» от Kazka. Полностью список главных тем доступен на сайте «Яндекса».