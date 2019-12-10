Twitter подвел итоги года и составил список самых популярных постов 2019-го с наибольшим количеством ретвитов. Туда попали мемы, видео с участником корейской поп-группы BTS (куда без нее!), а также тарабарщина Леди Гаги. Все это можно найти по хэштегу #ThisHappened.

Разумеется, подобный топ не обошелся без самого залайканного яйца в мире, одного из главных мемов начала 2019-го. Ведущие аккаунта яйца захотели установить рекорд по количеству ретвитов за всю историю сервиса. Ничего у них не получилось, но яйцо все равно собрало почти миллион репостов.

Впрочем, это все равно меньше, чем короткий ролик с участником BTS, который просто станцевал под «Bad guy» Билли Айлиш и получил более миллиона ретвитов.

Ролики с животными — отдельная категория. К примеру, вот грозный утенок, преследующий толпу людей.

А вот грациозная кошка, перепрыгивающая перила. Само изящество!

И в завершении — попугай, который атакует людей по команде девочки. Для этого ей нужно просто закричать.

И, конечно же, Леди Гага. Ее подписчики весь ноябрь пытались расшифровать это послание.

Самый популярный твит 2019-го написал японский миллиардер и коллекционер искусства Юсаку Маэдзава. В 2023 году он станет первым космическим туристом, которого SpaceX отправит в полет вокруг Луны. Пока же он довольствуется статусом человека, который одним постом собрал более пяти с половиной миллионов ретвитов. И все потому, что Маэдзава предлагал подписчикам поучаствовать в розыгрыше миллиона долларов. Нужно было подписаться на миллиардера и репостнуть его твит. Сотню победителей выбирали случайным образом, каждому вручали по 10 тысяч. Из-за этих обстоятельств Twitter не стал включать сообщение Маэдзавы в свой топ, хотя и отметил его достижение.

Другие итоги максимально коротко

самое обсуждаемое шоу — «Игра престолов»

самый обсуждаемый фильм — «Мстители: Финал»

самый обсуждаемый актер — Том Холланд

самый обсуждаемый исполнитель — группа BTS

самый обсуждаемый политик — Дональд Трамп.

И самое главное: топ популярных эмодзи!

Максим Иванов