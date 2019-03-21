21 марта твиттеру исполнилось 13 лет. По этому случаю основатель сервиса Джек Дорси и его коллеги едят праздничный торт, а «Медуза» — вспоминает самые абсурдные, странные, глупые и трогательные твиты, за которые мы любим эту соцсеть.

Ужин с игуаной

50 Cent и его грозные бабушки

Вознесение

Собеседование на работу

Селфи с «Оскара 2014»

Для важных переговоров

Твиттер Барака Обамы

Райан Рейнольдс и его жена поздравляют друг друга с днем рождения

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Linkin Park прощается с Честером Беннингтоном 😢

Статус: в активном поиске

Офисная свадьба

Жмите ретвит!

А еще твиттер — это главный источник шуток для нашей рубрики «только мемы». Вот несколько примеров.