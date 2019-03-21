шапито
Твиттеру — 13 лет. Мы любим его за мемы и абсурдные шутки на любую тему 🔥
Meduza
21 марта твиттеру исполнилось 13 лет. По этому случаю основатель сервиса Джек Дорси и его коллеги едят праздничный торт, а «Медуза» — вспоминает самые абсурдные, странные, глупые и трогательные твиты, за которые мы любим эту соцсеть.
Ужин с игуаной
50 Cent и его грозные бабушки
Вознесение
Годовой запас наггетсов
Собеседование на работу
Селфи с «Оскара 2014»
Для важных переговоров
Твиттер Барака Обамы
Райан Рейнольдс и его жена поздравляют друг друга с днем рождения
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Linkin Park прощается с Честером Беннингтоном 😢
Статус: в активном поиске
Офисная свадьба
Жмите ретвит!
А еще твиттер — это главный источник шуток для нашей рубрики «только мемы». Вот несколько примеров.