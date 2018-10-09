Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал
шапито

Кокорин и Мамаев просто приехали посмотреть на храм Василия Блаженного. Только мемы (осуждающие)

Meduza
12:48, 9 октября 2018

Футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар») 8 октября напали на чиновника в московском кафе. Спортсменов попросили вести себя потише, в ответ они стали оскорблять посетителя, а затем избили его. Пострадавшим оказался руководитель одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Также футболистов заподозрили в избиении водителя ведущей Первого канала. На Кокорина и Мамаева завели уголовное дело, их вызвали на допрос в полицию. «Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым.

В соцсетях спортсменов высмеяли, а их поступки назвали новым национальным позором. Многие сравнивают Мамаева и Кокорина с предполагаемыми отравителями Скрипалей — Чепигой и Мишкиным.

Конспирология — Кокорин и Мамаев действовали по указке Кремля

Кокорин и Мамаев утром после драки

Что на самом деле происходило в кафе

И как это все запомнят

Кокорин и Мамаев — это Чепига и Мишкин. Дело раскрыто

Опубликовано Иваном Калюжным Вторник, 9 октября 2018 г.

Хотя нет. Кокорин и Мамаев — это Макгрегор и Нурмагомедов

И люди не то чтобы удивлены

Подкасты
Глава, в которой «стыдные» бестселлеры оказываются самыми интересными
30 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы