Кокорин и Мамаев просто приехали посмотреть на храм Василия Блаженного. Только мемы (осуждающие)

Футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар») 8 октября напали на чиновника в московском кафе. Спортсменов попросили вести себя потише, в ответ они стали оскорблять посетителя, а затем избили его. Пострадавшим оказался руководитель одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Также футболистов заподозрили в избиении водителя ведущей Первого канала. На Кокорина и Мамаева завели уголовное дело, их вызвали на допрос в полицию. «Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым.

В соцсетях спортсменов высмеяли, а их поступки назвали новым национальным позором. Многие сравнивают Мамаева и Кокорина с предполагаемыми отравителями Скрипалей — Чепигой и Мишкиным.

Конспирология — Кокорин и Мамаев действовали по указке Кремля

Кокорин и Мамаев отвлекают народ от повышения пенсионного возраста!!! — Иностранный агент (@debri__32) October 9, 2018

Пресс-служба Зенита: Кокорин у нас не работает, он уволился неделю назад. — Арсений Веснин (@ars_ves) October 9, 2018

-А что там лайкали и репостили Мамаев и Кокорин?

-Величие страны и вставаниескален!

-Так это же меняет дело. Разве можно их судить за такую мелочь, как жестокое избиение? — Tsishkin (@tsishci) October 9, 2018

Кокорин и Мамаев утром после драки

Кокорин и Мамаев читают утреннюю прессу после ночной драЧки. pic.twitter.com/ARUj7L8HIO — Екатерина (@ekateri_savele) October 9, 2018

Кокорин и Мамаев за стаканом молоко+ pic.twitter.com/CemINVmkrp — Дед Едрос (@ded_edros) October 9, 2018

Что на самом деле происходило в кафе

"Кокорин и Мамаев пели Gangnam Style, избивая чиновника Пака".



Не Басту или Монеточку, а хит с 3,2 млрд просмотров на ютубе

А-а-а-а-а-а!!!



Ну не может быть столько хайпа сразу в одном месте. Это фантастика. — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) October 9, 2018

Пак: молодые люди можно потише

Кокорин: стой, дай кое-что попробую

*зед зед назад зед*

FATALITY — кавабанга (@cobypook) October 9, 2018

Говорить о том, что мои удары могут быть вообще хоть как-то приняты во внимание, не следует. На видео чётко видно, что я всё это время находился в оффсайде. // Кокорин — Сергей Д (@sd0107) October 9, 2018

- Кто читал произведение «12 стульев»?



Кокорин: пффф я их бросал#летитестулья — бурур брот // вообще-то я Кокорин 🍔🤙🏻 (@bururbrot) October 8, 2018

И как это все запомнят

Спустя некоторое время (экскурсовод группе туристов): «Посмотрите налево. Это «Кофемания». Да да. То самое место, где закончили свою карьеру профессионального футболиста Кокорин и Мамаев». — RomanYurrich (@RomanYurrich) October 9, 2018

Кокорин и Мамаев могут запросто возглавить сборную Ярославской колонии. — Bozon Higsa (@bozonhigsa) October 9, 2018

Окей Гугл, где купить арестантскую форму с фамилией Кокорин? — Anton Prokofiev (@tonicnet) October 9, 2018

BREAKING!!!!! Кокорин перешагнул полотенце. — Держи передачу (@Boogaard_2) October 9, 2018

кокорин и мамаев *избили чиновника*

я: трындец. ну, хуже уже не будет

кокорин и мамаев: pic.twitter.com/U1jPzN79K5 — саня, который не в порядке🖤💛 (@sofaripper) October 9, 2018

звучит музыка из Криминальной России pic.twitter.com/JmaUvamhte — Андрей Загудаев (@citizenzaggy) October 9, 2018

Кокорин и Мамаев — это Чепига и Мишкин. Дело раскрыто

— Я Кокорин!

— А я Мамаев!

— Вместо мяча мы людей пинаем! pic.twitter.com/lDy84MAt0X — Артём Дерягин (@DerArto) October 9, 2018

КОКОРИН МАМАЕВ ГЕРОИ НАРОДА

ОНИ ИЗБИВАЛИ ЗА НАШУ СВОБОДУ — Фёдор Фурибунда🌊 (@luckyfeodor) October 9, 2018

Хотя нет. Кокорин и Мамаев — это Макгрегор и Нурмагомедов

Кокорин: "Он говорил о моей религии, о моей стране, о моём отце" — Василий Уткин (@vasja_utkin) October 9, 2018

Корреспондент Дождя пришел по адресу прописки Александра Мишкина. Дверь открыл его тезка - Хабиб Мамаевич Кокорин. — La Russie parle (@Russia_calls) October 9, 2018

Кокорин сохранит пояс, но лишится части гонорара и может быть отстранён от выступлений за Зенит до полугода – сказал президент UFC Дана Уайт. — Витя Сорваль (@sorval) October 9, 2018

Интересно, а Хабибу сейчас не обидно, что Кокорин и Мамаев сбили шумиху вокруг его победы и драки после боя? — Anton Atkin (@atkin_anton) October 9, 2018

Предлагаю провести бой: Кокорин, Мамаев, Тимати и Крид против Хабиба Нурмагомедова в закрытом восьмиугольнике — Evgeny Zorin (@Valeez) October 9, 2018

И люди не то чтобы удивлены

Мне всегда нравились Кокорин и Мамаев умением подтвердить свою репутацию. Все слухи, все обвинения, все рассказы об их поведении и интеллекте, все наезды о них — постоянно все правдой оказывается. Приятно иметь дело с обоснованным авторитетом, заслуженным годами — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) October 8, 2018

Футболист Зенита Александр Кокорин на тренировке pic.twitter.com/XwTOK2F38p — РИП Новости (@riarip) October 9, 2018

Кокорин и Мамаев обвинили чиновника и водителя ведущей «Первого канала», которых они избили, в нарушении первого правила Бойцовского клуба. — Артём Дерягин (@DerArto) October 9, 2018