Кокорин и Мамаев просто приехали посмотреть на храм Василия Блаженного. Только мемы (осуждающие)
Футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар») 8 октября напали на чиновника в московском кафе. Спортсменов попросили вести себя потише, в ответ они стали оскорблять посетителя, а затем избили его. Пострадавшим оказался руководитель одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Также футболистов заподозрили в избиении водителя ведущей Первого канала. На Кокорина и Мамаева завели уголовное дело, их вызвали на допрос в полицию. «Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым.
В соцсетях спортсменов высмеяли, а их поступки назвали новым национальным позором. Многие сравнивают Мамаева и Кокорина с предполагаемыми отравителями Скрипалей — Чепигой и Мишкиным.
Конспирология — Кокорин и Мамаев действовали по указке Кремля
Кокорин и Мамаев отвлекают народ от повышения пенсионного возраста!!!— Иностранный агент (@debri__32) October 9, 2018
Пресс-служба Зенита: Кокорин у нас не работает, он уволился неделю назад.— Арсений Веснин (@ars_ves) October 9, 2018
-А что там лайкали и репостили Мамаев и Кокорин?— Tsishkin (@tsishci) October 9, 2018
-Величие страны и вставаниескален!
-Так это же меняет дело. Разве можно их судить за такую мелочь, как жестокое избиение?
Кокорин и Мамаев утром после драки
Кокорин и Мамаев читают утреннюю прессу после ночной драЧки. pic.twitter.com/ARUj7L8HIO— Екатерина (@ekateri_savele) October 9, 2018
Кокорин и Мамаев за стаканом молоко+ pic.twitter.com/CemINVmkrp— Дед Едрос (@ded_edros) October 9, 2018
Что на самом деле происходило в кафе
"Кокорин и Мамаев пели Gangnam Style, избивая чиновника Пака".— Павел Лысенков (@plysenkovRUS) October 9, 2018
Не Басту или Монеточку, а хит с 3,2 млрд просмотров на ютубе
А-а-а-а-а-а!!!
Ну не может быть столько хайпа сразу в одном месте. Это фантастика.
Пак: молодые люди можно потише— кавабанга (@cobypook) October 9, 2018
Кокорин: стой, дай кое-что попробую
*зед зед назад зед*
FATALITY
Говорить о том, что мои удары могут быть вообще хоть как-то приняты во внимание, не следует. На видео чётко видно, что я всё это время находился в оффсайде. // Кокорин— Сергей Д (@sd0107) October 9, 2018
- Кто читал произведение «12 стульев»?— бурур брот // вообще-то я Кокорин 🍔🤙🏻 (@bururbrot) October 8, 2018
Кокорин: пффф я их бросал#летитестулья
И как это все запомнят
Спустя некоторое время (экскурсовод группе туристов): «Посмотрите налево. Это «Кофемания». Да да. То самое место, где закончили свою карьеру профессионального футболиста Кокорин и Мамаев».— RomanYurrich (@RomanYurrich) October 9, 2018
Кокорин и Мамаев могут запросто возглавить сборную Ярославской колонии.— Bozon Higsa (@bozonhigsa) October 9, 2018
Окей Гугл, где купить арестантскую форму с фамилией Кокорин?— Anton Prokofiev (@tonicnet) October 9, 2018
BREAKING!!!!! Кокорин перешагнул полотенце.— Держи передачу (@Boogaard_2) October 9, 2018
кокорин и мамаев *избили чиновника*— саня, который не в порядке🖤💛 (@sofaripper) October 9, 2018
я: трындец. ну, хуже уже не будет
кокорин и мамаев: pic.twitter.com/U1jPzN79K5
звучит музыка из Криминальной России pic.twitter.com/JmaUvamhte— Андрей Загудаев (@citizenzaggy) October 9, 2018
Кокорин и Мамаев — это Чепига и Мишкин. Дело раскрыто
— Я Кокорин!— Артём Дерягин (@DerArto) October 9, 2018
— А я Мамаев!
— Вместо мяча мы людей пинаем! pic.twitter.com/lDy84MAt0X
КОКОРИН МАМАЕВ ГЕРОИ НАРОДА— Фёдор Фурибунда🌊 (@luckyfeodor) October 9, 2018
ОНИ ИЗБИВАЛИ ЗА НАШУ СВОБОДУ
Опубликовано Иваном Калюжным Вторник, 9 октября 2018 г.
Хотя нет. Кокорин и Мамаев — это Макгрегор и Нурмагомедов
Кокорин: "Он говорил о моей религии, о моей стране, о моём отце"— Василий Уткин (@vasja_utkin) October 9, 2018
Корреспондент Дождя пришел по адресу прописки Александра Мишкина. Дверь открыл его тезка - Хабиб Мамаевич Кокорин.— La Russie parle (@Russia_calls) October 9, 2018
Кокорин сохранит пояс, но лишится части гонорара и может быть отстранён от выступлений за Зенит до полугода – сказал президент UFC Дана Уайт.— Витя Сорваль (@sorval) October 9, 2018
Интересно, а Хабибу сейчас не обидно, что Кокорин и Мамаев сбили шумиху вокруг его победы и драки после боя?— Anton Atkin (@atkin_anton) October 9, 2018
Предлагаю провести бой: Кокорин, Мамаев, Тимати и Крид против Хабиба Нурмагомедова в закрытом восьмиугольнике— Evgeny Zorin (@Valeez) October 9, 2018
И люди не то чтобы удивлены
Мне всегда нравились Кокорин и Мамаев умением подтвердить свою репутацию. Все слухи, все обвинения, все рассказы об их поведении и интеллекте, все наезды о них — постоянно все правдой оказывается. Приятно иметь дело с обоснованным авторитетом, заслуженным годами— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) October 8, 2018
Кокорин pic.twitter.com/l6CP9Kx3bq— ilyas (@kulturrrno) October 9, 2018
Футболист Зенита Александр Кокорин на тренировке pic.twitter.com/XwTOK2F38p— РИП Новости (@riarip) October 9, 2018
Кокорин и Мамаев обвинили чиновника и водителя ведущей «Первого канала», которых они избили, в нарушении первого правила Бойцовского клуба.— Артём Дерягин (@DerArto) October 9, 2018
Вот бы Кокорин и Мамаев с таким усердием мяч пинали.— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) October 9, 2018