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«Мы сделаем все, чтобы этого добиться». ФК «Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым

«Краснодар»
09:12, 9 октября 2018
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Футбольный клуб «Краснодар» «сделает все», чтобы разорвать контракт с футболистом Павлом Мамаевым, который вместе с игроком «Зенита» Александром Кокориным принял участие в избиении нескольких человек.

«В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов», — сказано в заявлении клуба.

«Краснодар» также намерен применить к Мамаеву «все возможные санкции, указанные в контракте», в том числе штраф и отстранение от тренировок.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», — заявили в «Краснодаре».

Ранее в «Краснодаре» называли случившееся «личным делом» футболиста, у которого был выходной, и подчеркивали, что у клуба «нет никакой достоверной информации». В «Зените» обещали решить вопрос о наказании Кокорина после завершения расследования правоохранительными органами.

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