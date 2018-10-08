Футболисты Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга в московском кафе. Полиция возбудила уголовное дело

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в одном из кафе Москвы. Инцидент произошел утром 8 октября. Как писал телеграм-канал Mash, футболисты пришли завтракать в компании друзей. Они вели себя шумно, после чего один из посетителей сделал им замечание. Тогда футболисты начали оскорблять мужчину по национальному признаку, а затем начали его бить, в том числе стульями.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской “Кофемании”.

Кокорин подбегает к Паку, бьет его стулом, подлетает остальная компания с Мамаевым.



8 октября. Холст, масло, уголовка. pic.twitter.com/6x593uIeYr — Breaking Mash (@BreakingMash) October 8, 2018

Пострадавшим оказался чиновник Минпромторга Денис Пак. В ведомстве он возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения. В пресс-службе Минпромторга позже заявили, что в ходе инцидента пострадали двое чиновников ведомства — помимо Пака, это гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Они обратились в больницу, где им была оказана помощь. В то же время, представитель «НАМИ» назвал «фейковой информацией» данные о том, что Гайсин был избит.

По факту инцидента заведено уголовное дело. Полиция расследует случившееся по статье 116 УК РФ (побои). Официально фамилий участников инцидента в МВД пока не называют: ведомство лишь сообщило о конфликте «между гражданином и двумя молодыми людьми», в результате которого «мужчине нанесли несколько ударов». Сейчас полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Будут ли применены к футболистам дисциплинарные санкции, пока неясно. Вице-президент РФС Сергей Анохин отметил, что контракты игроков сборной и РФС предусматривают «очень жесткие санкции за урон имиджу футбола», но подчеркнул, что сейчас Мамаев и Кокорин не имеют отношения к сборной, так как давно туда не вызывались. В «Краснодаре», где играет Мамаев, назвали произошедшее «личным делом футболиста». « У футболистов выходные. Мы не можем сказать, кто где находится. Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Нам неизвестно, что и как было», — сказали в пресс-службе. «Зенит», за который выступает Кокорин, пока инцидент не прокомментировал.

Мамаев и Кокорин вместе однажды уже попадали в крупный скандал. В июле 2016 года футболистов заметили в одном из ночных клубов Монако, где они пили элитное шампанское, которое выносили в зал под российский гимн. Это произошло через несколько дней после вылета сборной с Евро-2016 (Кокорин и Мамаев были в составе), поэтому поведение футболистов подверглось жесткой критике. Они были оштрафованы своими клубами, а позже принесли извинения за инцидент. Мамаев с тех пор в сборную не вызывался; Кокорин сыграл в нескольких товарищеских матчах, но на ЧМ-2018 в заявку не попал.