Футболистов Кокорина и Мамаева заподозрили в избиении водителя ведущей Первого канала
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в избиении других людей перед дракой в московском кафе, в результате которой пострадали двое чиновников.
По данным «Московского комсомольца», утром 8 октября футболисты с друзьями напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ждал ее в машине около гостиницы «Пекин» и сделал им замечание за «хулиганство на проезжей части» (Mash пишет, что они «пинали» машины на парковке).
Пострадавшего, по данным Mash, зовут Виктор Соловьев, ему 33 года. Мужчина находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Ольга Ушакова подтвердила «Говорит Москва», что «был инцидент», однако не назвала имен нападавших.
В московской полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Побои» из-за избиения 33-летнего мужчины. Источник «Интерфакса» подтвердил, что подозреваемые — Александр Кокорин и Павел Мамаев.