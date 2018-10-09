Футболистов Кокорина и Мамаева заподозрили в избиении водителя ведущей Первого канала

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в избиении других людей перед , в результате которой пострадали двое чиновников.

По данным «Московского комсомольца», утром 8 октября футболисты с друзьями напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ждал ее в машине около гостиницы «Пекин» и сделал им замечание за «хулиганство на проезжей части» (Mash пишет, что они «пинали» машины на парковке).

Пострадавшего, по данным Mash, зовут Виктор Соловьев, ему 33 года. Мужчина находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Ольга Ушакова подтвердила «Говорит Москва», что «был инцидент», однако не назвала имен нападавших.

В московской полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Побои» из-за избиения 33-летнего мужчины. Источник «Интерфакса» подтвердил, что подозреваемые — Александр Кокорин и Павел Мамаев.