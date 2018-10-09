Футболистов Мамаева и Кокорина вызвали на допрос в полицию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, подозреваемые в избиении людей в Москве, вызваны на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, спортсменам направлены повестки на допрос в отдел МВД «Пресненский». В случае неявки они будут доставлены туда принудительно, добавил источник.

Ранее телеканал РЕН сообщил, что футболисты уже задержаны полицией. По данным телеканала 360, допрос Кокорина и Мамаева должен состояться в 15:00 в УВД по Центральному административному округу Москвы.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что следственные действия непосредственно по подозреваемым начнется не ранее 10 октября.