Днем 7 октября «Краснодар» Мамаева сыграл с «Зенитом» Кокорина в Питере. «Зенит» выиграл 2:1, Мамаев провел весь матч и забил единственный гол «Краснодара», Кокорин вышел на замену. Вечером Мамаев и Кокорин вместе уехали в Москву (вероятно, ) — отмечать десятилетие дружбы. Ночью футболисты пошли в стрип-клуб. Утром 8 октября они вышли оттуда и начали пинать машины на парковке. Один из водителей, шофер ведущей Первого канала, сделал им замечание. Кокорин и Мамаев его побили. Через два часа они пошли завтракать в кафе. Там один из посетителей сделал им замечание. Это чиновник Минпромторга. Кокорин и Мамаев его побили, в том числе стулом. Полиция завела уголовные дела.