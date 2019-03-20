Столицу Казахстана Астану (ранее Акмолинск, Целиноград и Акмола) переименуют в Нурсултан — в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В соцсетях шутят о поездках в город Нурсултан и придумывают новые названия для Москвы и Минска.

Внимание! В материале много раз используется слово «Нурсултан». Если вам и этого мало, посмотрите мемы и коубы с Назарбаевым. 🇰🇿🇰🇿🇰🇿

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Фото в анонсе: Piu_Piu / Shutterstock.com