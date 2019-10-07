Рик и Морти вернутся 10 ноября. Посмотрите трейлер четвертого сезона мультсериала

Американский канал Cartoon Network опубликовал на ютьюб-канале Adult Swim первый трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти».

Премьера нового сезона шоу состоится 10 ноября. В России его покажет канал «2×2» в озвучке Сыендука.

Rick and Morty Season 4 Trailer | adult swim Adult Swim

«Рик и Морти» выходил на Cartoon Network в 2013-2017 годах. Всего было показано три сезона из 31 эпизода. Сериал рассказывает о приключениях изобретателя Рика Санчеза, который путешествует по вселенной вместе со своим внуком Морти Смитом.

В 2018 году создатели «Рика и Морти» Джастин Ройланд и Дэн Хармон сообщили, что Cartoon Network заказал 70 новых эпизодов мультсериала.