Рэпер Face (Иван Дремин) выпустил 1 октября новый альбом «12» — уже второй в этом году. Альбом доступен на всех стриминговых платформах.

Интонационно работа напоминает прошлогоднюю пластинку «Пути неисповедимы», в которой музыкант резко сменил вектор с подросткового рэпа на социальную тематику. На «12» Фейс много и откровенно читает о своем детстве и юности («Лабиринт», «Бедному»), современной России («Крепостная») и полицейских порядках в ней («Мистер»). Под конец альбома он даже с сожалением поет об уходящей молодости: «Я не останусь вечно молодым — вот, держи, моя скрижаль».

Внимание! В некоторых песнях есть мат. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите тизер так и не снятого четвертого сезона «Реутов ТВ».

FACE — СКРИЖАЛЬ FACE

За неделю до выхода альбома «12» Фейс также выпустил сингл «Почему это лучше, чем твой полноценный альбом?», состоящий из песен «Аксессуар» и «Священник».