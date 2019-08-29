В Москве сняли афиши Фейса, в регионах отменяют его концерты. Две недели назад он выступил на протестном митинге

Афиши концерта рэпера Фейса в Москве убрали с улиц города после того, как 10 августа он выступил на митинге за свободные выборы в Мосгордуму, сообщает «Русская служба Би-би-си». Афиши со слоганом «Приходи или проиграешь» появились на 20 билбордах в центре Москвы 15 августа, а 21 августа их демонтировали.

В письме оператора наружной рекламы Russ Outdoor, на которое ссылается «Би-би-си», сказано, что к компании «начали поступать претензии к изображению на постере». По словам Фейса, в компании ему заявили, что получили «распоряжение сверху, из-за выборов». В Russ Outdoor от комментариев отказались.

Рекламное агентство Gallery не стало размещать афиши, согласованные в мае, из-за «опасений звонков сверху», сказали представители Фейса, сославшись на организатора концерта в Москве. В Gallery это не комментировали.

Фейс назвал демонтаж афиш цензурой. «Это беспредел власти очередной, ибо никаких законов мои афиши не нарушают», — сказал рэпер.

Одновременно с этим организаторы концертов Фейса в Улан-Удэ и Иркутске отменили выступления, которые должны были пройти 23 и 24 августа. Организатор концертов Артемий Корабельников написал представителям Фейса, что «пришли люди из органов с просьбой отменить его». По словам Корабельникова, проведение концерта создаст «реальные проблемы, которые могут закончиться плачевно». С журналистами он разговаривать не стал.

При этом официально Корабельников сообщил, что выступление отменили из-за низких продаж билетов. Креативный директор и брат музыканта Богдан Дремин в то же время сообщил, что на концерт в Улан-Удэ продали 1200 билетов — на площадку, которая рассчитана на полторы тысячи человек.

10 августа Фейс выступил на митинге за свободные выборы, который прошел на проспекте Сахарова в Москве, несмотря на запрет мэрии. Кроме него там выступили группы «Кровосток» и IC3PEAK. Митинг стал крупнейшей акцией протеста последних лет — на него вышли 50-60 тысяч человек. После мероприятия часть протестующих пошли к администрации президента, полиция задержала около 200 человек.

В конце 2018 года по всей России были сорваны более 40 концертов разных исполнителей, в том числе групп IC3PEAK и «Френдзона», рэперов Хаски и Элджея. В большинстве случаев это было связано с давлением местных властей или силовиков.

В октябре 2018 года Фейс отменил осенний тур по России, не уточнив причин такого решения. Это произошло спустя месяц после выхода его альбома «Пути неисповедимы», в котором рэпер критикует российскую власть. Высказывалась версия, что тур отменили из-за плохой продажи билетов, но организатор концертов это отрицал.

Пересказал Александр Бакланов