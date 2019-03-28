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Рэпер Фейс дал интервью Урганту и спел «Юмориста» на Первом канале
Meduza
Рэпер Фейс (настоящее имя — Иван Дремин) впервые появился в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.
В ходе интервью Иван Ургант попытался припомнить Фейсу давние грубые высказывания в свой адрес, но в итоге собеседники договорились называть друг друга братьями.
Кроме того, музыкант рассказал, что ему нравится читать книги Эдуарда Лимонова и иногда слушать группу «Руки вверх». Еще он объявил, что интересуется стоицизмом, но не смог объяснить Урганту суть этого направления в философии.
В финале интервью Фейс спел свой последний хит из фильма «Юморист».
27 марта также вышел новый клип Фейса на песню «Спасательный круг» из альбома «Slime» (осторожно, в ролике звучит мат!).