Рэпер Фейс дал интервью Урганту и спел «Юмориста» на Первом канале

Рэпер Фейс (настоящее имя — Иван Дремин) впервые появился в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В ходе интервью Иван Ургант попытался припомнить Фейсу давние грубые высказывания в свой адрес, но в итоге собеседники договорились называть друг друга братьями.

Кроме того, музыкант рассказал, что ему нравится читать книги Эдуарда Лимонова и иногда слушать группу «Руки вверх». Еще он объявил, что интересуется стоицизмом, но не смог объяснить Урганту суть этого направления в философии.

В финале интервью Фейс спел свой последний хит из фильма «Юморист».

Face. Вечерний Ургант. 27.03.2019 Вечерний Ургант

27 марта также вышел новый клип Фейса на песню «Спасательный круг» из альбома «Slime» (осторожно, в ролике звучит мат!).

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