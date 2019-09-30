Благодаря Дудю все вспоминают «Реутов ТВ». «Медуза» публикует тизер американского сезона шоу, который так и не вышел в эфир (его раньше никто не видел!)

Михаил Федоров

Прошлый выпуск «вДудя» был посвящен «Реутов ТВ» — комедийной программе, выходившей с 2009 по 2012 год на каналах «MTV Россия» и «2×2». Передача пародировала провинциальное телевидение — неуклюжие ведущие задавали прохожим неудобные вопросы и ставили их в неловкое положение. Программу делали трое друзей из Кирова: Сергей Мезенцев (в шоу — провинциальный журналист Илья Огурцов), Владимир Маркони (в роли журналиста Анатолия Шмеля) и закадровый продюсер Михаил Федоров.

В интервью Юрию Дудю авторы «Реутов ТВ» подробно рассказали о том, как придумывали и снимали шоу и из-за чего поссорились и закрыли проект. Это случилось накануне съемок четвертого сезона — в нем журналисты «Реутов ТВ» собирались рассказать о своих приключениях в США. Они даже съездили в ознакомительную двухнедельную поездку по Штатам, чтобы выбрать локации для съемок и отшлифовать сценарий.

Михаил Федоров поделился с «Медузой» тизером так и не снятого американского сезона «Реутов ТВ». Ранее он нигде не публиковался.

«„Реутов ТВ“ открывает Америку». Тизер невышедшего фильма. Pismoshnaya

Михаил Федоров:

бывший продюсер «Реутов ТВ»

С тех пор как распался наш творческий коллектив, поклонники постоянно требуют от нас собраться вновь, ну или хотя бы поделиться какими-то ностальгическими раритетами. С годами все успокоилось, но после фильма Дудя волна вновь пошла по нарастающей. Я порылся в архивах и нашел ролик, который делался как презентация четвертого сезона «Реутов ТВ» или даже чего-то большего. Думаю, сейчас самое время показать его нашим преданным фанатам.

Четвертый сезон мы запланировали, когда снимали третий. Все было очевидно — после надо показать Америку. Российская тематика уже полностью себя исчерпала, поэтому настало время смеяться над американцами, точнее, показать Россию в сравнении с Америкой. Мы планировали использовать наши партизанские методы, живых, ничего не подозревающих людей, розыгрыши-многоходовки. Прямые ассоциации с «Боратом», конечно же, но мы хотели большего.

Мы хотели снять классический сезон из 12 серий, а потом сделать из этого полный метр. Это заинтересовало кинокомпанию «Централ Партнершип». Мы написали предварительный драфт совместно с и сгоняли в США на две недели. Но в процессе обсуждения выяснилось, что они [представители «Централ Партнершип»] не знают и не понимают, как снимать наш формат их киномощностями. Этого не знали и приглашенные режиссеры. Начались долгие обсуждения и споры, а потом и всем стало не до того.

Пусть поклонники «Реутов ТВ» хотя бы увидят тизер невышедшего кино. Это наш последний привет и большое спасибо за зрительскую любовь.

записал Александр Филимонов