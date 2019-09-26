Журналист Юрий Дудь выпустил интервью создателей комедийной программы «Реутов ТВ» — ведущих Сергея Мезенцева и Владимира Маркони, а также сценариста Михаила Федорова.

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«В 2019 году провокационного юмора на русском языке полным-полно. Десять лет назад все было иначе. Но даже тогда встречались настоящие жемчужины. Например, „Реутов ТВ“ — шоу, где два молодых парня в образе провинциальных журналистов очень смешно издевались над людьми», — говорит Дудь в начале выпуска.

В интервью Дудь расспрашивает своих собеседников об их ссоре, лучших розыгрышах в истории шоу, неразборчивости Сергея Мезенцева в выборе рекламных контрактов, работе Владимира Маркони на шоу «Вечерний Ургант» и многом другом.

«Реутов ТВ» выходило в эфир с 2010 по 2012 годы на телеканалах «MTV Россия» и «2×2».