Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане

Журналист Юрий Дудь снял документальный фильм «Беслан. Помни» о в школе в Беслане, произошедшем в 2004 году. Фильм опубликован на ютьюб-канале «вДудь».

Беслан. Помни / вДудь вДудь

«В этом выпуске мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил. Мы покажем, что Беслан — это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье», — сказал Юрий Дудь, представляя фильм.

1 сентября 2019 года исполнилось 15 лет со дня теракта в Беслане.