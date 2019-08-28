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«Новая газета» выпустила фильм к 15-летию теракта в Беслане

Источник: Новая газета
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«Новая газета» выпустила документальный фильм о теракте в школе в Беслане, произошедшем в 2004 году.

ШКОЛА НОМЕР ОДИН. Документальный фильм «Новой газеты» о случившемся в Беслане (18+)
novayagazeta

Наш фильм — не только о том, что на самом деле произошло в Беслане в сентябре 2004 года. Но и о том, как и почему страна согласилась поскорее забыть случившееся. О том, как все мы приняли правила игры, предложенные нам государством после теракта. И о том, как вся нынешняя политическая система России выросла из бесланской трагедии.

Новая газета

1 сентября 2019 года исполняется 15 лет со дня теракта.