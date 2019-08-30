Перейти к материалам
новости

Путин ни разу не посещал Беслан после 2004 года. Что делает президент в годовщину теракта

Источник: Meduza
3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом — в годовщину теракта в школе № 1 в Беслане в 2004 году. Президент Владимир Путин приезжал в Беслан <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/by-region/SE" target="_blank">только один раз</a>, на следующий день после штурма школы. Дмитрий Медведев на посту президента дважды был в Беслане и возлагал цветы к мемориалу «Древо скорби». В 2019 году, в 15-ю годовщину теракта Владимир Путин, как и пятью годами ранее, <a href="http://kremlin.ru/catalog/countries/MN/events/61408" target="_blank">отправится</a> в Монголию на празднование юбилея победы над японскими войсками на реке Халхин-Гол.
3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом — в годовщину теракта в школе № 1 в Беслане в 2004 году. Президент Владимир Путин приезжал в Беслан только один раз, на следующий день после штурма школы. Дмитрий Медведев на посту президента дважды был в Беслане и возлагал цветы к мемориалу «Древо скорби». В 2019 году, в 15-ю годовщину теракта Владимир Путин, как и пятью годами ранее, отправится в Монголию на празднование юбилея победы над японскими войсками на реке Халхин-Гол.

Фото в анонсе: Алексей Никольский / ТАСС