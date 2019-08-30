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Путин ни разу не посещал Беслан после 2004 года. Что делает президент в годовщину теракта
15:10, 30 августа 2019
Источник: Meduza
3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом — в годовщину теракта в школе № 1 в Беслане в 2004 году. Президент Владимир Путин приезжал в Беслан
только один раз
, на следующий день после штурма школы. Дмитрий Медведев на посту президента дважды был в Беслане и возлагал цветы к мемориалу «Древо скорби». В 2019 году, в 15-ю годовщину теракта Владимир Путин, как и пятью годами ранее,
отправится
в Монголию на празднование юбилея победы над японскими войсками на реке Халхин-Гол.
Фото в анонсе: Алексей Никольский / ТАСС
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