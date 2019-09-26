Полицейский из Калифорнии прервал погоню за подозреваемым. Чтобы зарядить свою Tesla

Единственный электромобиль Tesla Model S полицейского департамента города Фримонт (штат Калифорния) разрядился прямо во время преследования подозреваемого, сообщает издание The Mercury News со ссылкой на официального представителя городской полиции.

Инцидент произошел 20 сентября, пишет CNN. Полицейский Джесси Хартман начал погоню за автомобилем, который мог быть связан с преступлением в городе Санта-Клара. Водитель отказался остановиться; скорость преследования достигала 200 километров в час.

В какой-то момент Хартман связался с диспетчером и сказал, что не может продолжать погоню, потому что заряда его Tesla хватит не больше чем на 10 километров, сообщает The Mercury News со ссылкой на запись полицейских переговоров.

Вместо Tesla погоню продолжили обычные патрульные машины, а Хартман отправился заряжать электромобиль.

Но примерно через восемь минут полицейские отказались от преследования подозреваемого из-за его опасной манеры вождения. Позднее эту машину нашли брошенной в Сан-Хосе, сообщает CNN. Водитель скрылся.

В полиции Фримонта предположили, что электромобиль разрядился во время погони, потому что его забыла зарядить предыдущая смена. В участке подчеркнули, что в обычном автомобиле тоже мог бы закончиться бензин в самый неподходящий момент.

Полиция Фримонта купила Tesla Model S в 2018 году, потратив на электромобиль 61 тысячу долларов. Tesla модифицировали около года, чтобы приспособить для нужд полиции, и начали тестировать в марте 2019-го. Ранее Tesla участвовала как минимум в одной погоне, пишет The Mercury News.