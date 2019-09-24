шапито
«Почему это лучше, чем твой полноценный альбом?» Фейс выпустил новый сингл
Источник: Meduza
Рэпер Face (Иван Дремин) выпустил сингл «Почему это лучше, чем твой полноценный альбом?», состоящий из двух песен.
Оба трека — «Аксессуар» и «Священник» — затрагивают тему влияния денег на творчество музыканта в современном шоу-бизнесе.
Осторожно! В песнях есть мат. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите, как Брэд Питт и Джимми Фэллоун соревнуются в вежливости.
«Мы подпишем контракт и еще один контракт
Стандартный договор и ты всю жизнь будешь без прав
Стадионы, клубы — выглядишь как будто из Black Star
Ты в своем же гардеробе всего лишь аксессуар»
«Делаю деньги, как священник. Мой гонорар, как четыре военника»
Сингл «Почему это лучше, чем твой полноценный альбом?» можно послушать на всех стриминговых платформах.
Ранее Фейс обещал, что выпустит 30 сентября новый альбом.