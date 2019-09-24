«Почему это лучше, чем твой полноценный альбом?» Фейс выпустил новый сингл

Рэпер Face (Иван Дремин) выпустил сингл «Почему это лучше, чем твой полноценный альбом?», состоящий из двух песен.

Оба трека — «Аксессуар» и «Священник» — затрагивают тему влияния денег на творчество музыканта в современном шоу-бизнесе.

Осторожно! В песнях есть мат. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите, как Брэд Питт и Джимми Фэллоун соревнуются в вежливости.

«Мы подпишем контракт и еще один контракт

Стандартный договор и ты всю жизнь будешь без прав

Стадионы, клубы — выглядишь как будто из Black Star

Ты в своем же гардеробе всего лишь аксессуар»

«Делаю деньги, как священник. Мой гонорар, как четыре военника»

FACE — СВЯЩЕННИК FACE FAMILY

Сингл «Почему это лучше, чем твой полноценный альбом?» можно послушать на всех стриминговых платформах.

Ранее Фейс обещал, что выпустит 30 сентября новый альбом.