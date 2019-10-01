Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер боевика Майкла Бэя «6 Underground». Главную роль исполнил Райан Рейнольдс. В съемках также участвовали Юрий Колокольников, Мелани Лоран («Бесславные ублюдки») и Дэйв Франко («Соседи. На тропе войны»). Это один из самых высокобюджетных фильмов Netflix — его производство обошлось примерно в 125 миллионов долларов.

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По сюжету шестеро миллиардеров, включая персонажа Райана Рейнольдса, инсценируют собственную смерть. После этого главные герои создают сверхсекретный отряд, задача которого — бороться с преступностью.

«6 Underground» выйдет на Netflix 13 декабря.