Актер Райан Рейнольдс попробовал себя в популярном челлендже #BottleCapChallenge. Его участникам флешмоба нужно ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки или банки. В челлендже уже поучаствовали Конор Макгрегор, Джейсон Стэйтем и другие звезды. У них, конечно, все получилось, а вот у Рейнольдса — нет.

Ryan Reynolds

Ролик начинается с кадров бутылки джина. Под меланхоличную музыку она прохаживается по улицам и смотрит на салют. Ближе к концу (своему) джин встречает выходящего из трейлера Райана Рейнольдса. Актер пытается повторить трюк — ох, зря! Ударом ноги он сшибает и, судя по звукам, разбивает бутылку. После чего Рейнольдс в панике убегает.

В 2018-м актер приобрел компанию по производству джина Aviation. Рейнольдс также отвечает за креативное продвижение бренда, для чего он часто использует свои соцсети. Именно этот джин и стал героем ролика.