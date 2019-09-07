«Хлопну бургер за здоровье Собянина»: Тимати и Гуф поздравили Москву с днем рождения 🤦‍♂️

Рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Гуф (Алексей Долматов) в День города Москвы выпустили совместный клип, посвященный российской столице.

Тимати x GUF — Москва (Премьера клипа, 2019) Тимати

В своем куплете Тимати называет Москву «квинтэссенцией интеллигентов и джамшутов», а также жестким городом, «что не проводит гей-парады» и «профицит которого ярды».

Про самого себя певец поет так:

В пятом поколении коренной москвич,

Не хожу на митинги и не втираю дичь…

Пешком с Арбата и до площади Гагарина,

Там хлопну бургер за здоровье Собянина.

Куплет Гуфа чуть более лиричен, но он также упоминает в своих стихах мэра Москвы:

Я застал Попова, часто вспоминаю Лужкова,

Сейчас я наблюдаю за Собяниным.

Каждый старается что-то сделать по-новому,

Но главное чтобы у вас было взаимопонимание.

Судя по реакции пользователей, видео им не очень понравилось — на данный момент, дизлайков под ним в шесть раз больше, чем лайков. А в комментарии лучше вообще не заглядывать!