«Хлопну бургер за здоровье Собянина»: Тимати и Гуф поздравили Москву с днем рождения 🤦♂️
Рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Гуф (Алексей Долматов) в День города Москвы выпустили совместный клип, посвященный российской столице.
В своем куплете Тимати называет Москву «квинтэссенцией интеллигентов и джамшутов», а также жестким городом, «что не проводит гей-парады» и «профицит которого ярды».
Про самого себя певец поет так:
В пятом поколении коренной москвич,
Не хожу на митинги и не втираю дичь…
Пешком с Арбата и до площади Гагарина,
Там хлопну бургер за здоровье Собянина.
Куплет Гуфа чуть более лиричен, но он также упоминает в своих стихах мэра Москвы:
Я застал Попова, часто вспоминаю Лужкова,
Сейчас я наблюдаю за Собяниным.
Каждый старается что-то сделать по-новому,
Но главное чтобы у вас было взаимопонимание.
Судя по реакции пользователей, видео им не очень понравилось — на данный момент, дизлайков под ним в шесть раз больше, чем лайков. А в комментарии лучше вообще не заглядывать!